نقيب الصيادلة: لدي مستندات تثبت أن عضو مجلس نقابة استعان ببطلجية بـ211 ألف جنيه

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن لديه مستندات تثبت أن أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، استعان ببلطجية لاقتحام النقابة بـ211 ألف جنيه من أموال النقابة، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية التي حدثت أمس، هزلية.



وتابع "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن أحمد فاروق اتهم النقيب السابق بالفساد، وقام باقتحام مكتبه واستولى على الاختام الخاصة بالنقابة، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن "فاروق" ربعاوي وينتمي للإخوان، وسبق اعتقاله أكثر من مرة.



وتابع، أن نقابة صيادلة مصر في ظل وجود مثل هذا الشخص، لن تستطيع القيام بعملها، معقبًا: "كنا أقوى نقابلة قبل أحمد فاروق".

