عاجل.. متحدث "الخارجية" يكشف آخر نتائج 12 ساعة من مفاوضات سد النهضة

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماعي التساعي الخاص بسد النهضة الإثيوبي يقترب من وضع مسار لضمان استكمال الدراسات بشأنه.





وأضاف "أبوزيد" في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه بعد 12 ساعة مفاوضات لم تنته، ومازالت هناك مناقشات حول مقترحات جديدة لدعم المسار الفني وإجراءات لتعزيز التعاون وبناء الثقة.





وبدأ الاجتماعي التساعي الثاني الثلاثاء، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط حالة ترقب واسعة حول مدى قدرته على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي.





وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع التساعي الأول الذي عقد في الخرطوم يوم 4 أبريل الماضي بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي، وعلى خلفية عدم تمكن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية الذي عقد في أديس أبابا يوم 5 الجاري، من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والذى وافقت عليه مصر، ومن ثم استمرار تعثر مسار استكمال الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية المُحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها.



