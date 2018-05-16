على ربيع يهرب من أهالي قريته بعد فضيحته لهم على "فيسبوك"

قرر "سعادة" والذى يجسده الفنان على ربيع الهرب من القرية، بعدما قرر اهلها الانتقام منه لفضحه أمورهم، بعدما جلس يتحدث "بث مباشر" على الفيس بوك عن خفايا واسرار اهل القرية وذلك دون قصد منه بعدما اعطاه احد اصدقائه الهاتف كى يتحدث الى احد الدجاليين لاعادة حبيبته اليه.





وكانت الاحداث بدأت بحفل زفاف حبيبته "هنادى" رغم تهديداته لها بقتلها اذا تزوجت، الا انها لم تلتفت للامر، واخبره احد اصدقائه بوجود دجال يمكنه القيام بعمل سحر لاسترجاع حبيبته التى حفل زفافها اليوم، ويمكنه التواصل مع الدجال عبر هاتف صديقه والذى بمجرد ان أخذه لم يعرف كيفية فتحه وهذا ما جعله يدخل بالخطأ على صفحة الفيس بوك لصديقه والتى تحدث فيها عن حبيبته واسرار اهل القرية، مما جعلهم يقرروا الانتقام منه.





وطالبت منه والدته والتى تجسدها الفنانة سلوى خطاب الهرب من القرية والبحث عن والده الذى فوجىء بانه مازال على قيد الحياة ولم يمت.





يذكر ان مسلسل "سك على اخواتك" يقوم ببطولته الفنان على ربيع، والفنانة سلوى خطاب، صلاح عبدالله، صبرى فواز، هنا الزاهد واخراج وائل احسان.