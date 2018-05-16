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محمد فاروق يكشف كواليس طرده لحسام حسن

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:52 ص
محمد فاروق يكشف كواليس طرده لحسام حسن
محمد فاروق
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ريهام عبد المحسن
 

كشف محمد فاروق حكم مباراة نهائي كأس مصر، كواليس طرده لحسام حسن لاعب سموحة.

 

وقال فاروق في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "راح لجمهور الزمالك وأثاره عقب تسجيله للهدف لذلك منحته الإنذار الأول وهذا موجود في لوائح الاتحاد الدولي، كما أنه تلفظ بألفاظ غير لائقة في الإنذار الثاني مما دفعني لطرده وتستطيعون الإستعانة بالفيديو لمعرفتها".

 

وأضاف: "طالبت حراس المرمى قبل ركلات الجزاء بأن يلتزموا على خط المرمى حتى لا نضطر لإعادة ركلة الجزاء".

 

واختتم فاروق تصريحاته قائلاً :"أعلنت اعتزال التحكيم لأن عندي رصيد كبير من المباريات سواء الدولية أو المحلية وهذه المباراة رقم 22 لي ومن الممكن أن اتجه للتواجد في اتحاد الكرة أو الإعلام".

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