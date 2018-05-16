رامي رفعت يحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر ويهدي جمهوره "شعار تيشيرتي"
الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:51 ص
احتفل المطرب رامي رفعت بفوز نادي الزمالك على سموحة وحصوله على كأس مصر بعد حسمه ركلات الجزاء لصالحه في المباراة التي أقيمت ببرج العرب.
وبتلك المناسبة طرح كليب جديد بعنوان " شعار تيشيرتى " وجمع الكليب مشاهد حية لرامي رفعت وعددًا من مشجعى الزمالك وهم يحتفلون بالكأس.
كما قدم رامي الأغنية فى شكل دويتو غنائي برفقة مؤمن مرجان كبير مشجعي الزمالك.
وأغنية "شعار تيشيرتي " من كلمات سامي علي وألحان يوسف إسماعيل وتوزيع أحمد إسماعيل.
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