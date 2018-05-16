رامي رفعت يحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر ويهدي جمهوره "شعار تيشيرتي"







وبتلك المناسبة طرح كليب جديد بعنوان " شعار تيشيرتى " وجمع الكليب مشاهد حية لرامي رفعت وعددًا من مشجعى الزمالك وهم يحتفلون بالكأس.

كما قدم رامي الأغنية فى شكل دويتو غنائي برفقة مؤمن مرجان كبير مشجعي الزمالك.

وأغنية "شعار تيشيرتي " من كلمات سامي علي وألحان يوسف إسماعيل وتوزيع أحمد إسماعيل.









احتفل المطرب رامي رفعت بفوز نادي الزمالك على سموحة وحصوله على كأس مصر بعد حسمه ركلات الجزاء لصالحه في المباراة التي أقيمت ببرج العرب.