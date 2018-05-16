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رامي رفعت يحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر ويهدي جمهوره "شعار تيشيرتي"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:51 ص
رامي رفعت يحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر ويهدي جمهوره شعار تيشيرتي
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احتفل المطرب رامي رفعت بفوز نادي الزمالك على سموحة وحصوله على كأس مصر بعد حسمه ركلات الجزاء لصالحه في المباراة التي أقيمت ببرج العرب.

وبتلك المناسبة طرح كليب جديد بعنوان " شعار تيشيرتى " وجمع الكليب مشاهد حية لرامي رفعت وعددًا من مشجعى الزمالك وهم يحتفلون بالكأس.

كما قدم رامي الأغنية فى شكل دويتو غنائي برفقة مؤمن مرجان كبير مشجعي الزمالك.

وأغنية "شعار تيشيرتي " من كلمات سامي علي وألحان يوسف إسماعيل وتوزيع أحمد إسماعيل.


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