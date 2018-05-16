مرتضى منصور يكشف عن رسالته للاعبين بين شوطي نهائي الكأس

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب سموحة.

وقال "منصور" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " النجاح سببه العمل ضمن منظومة متكاملة".

وأضاف: " توجهت لغرفة ملابس اللاعبين بين الشوطين وطالبتهم بالهدوء والتركيز في الشوط الثاني وحصد لقب الكأس رد على كل المتآمرين وكل اللي حاربوا مجلس القلعة البيضاء".

وأتم: " بطولة الكأس الخامسة لي مع الزمالك ولا يوجد رئيس نادي حقق ذلك الإنجاز من قبل، وتمثلني إسعاد الجماهير وفرصة للمشاركة في الكونفيدرالية والسوبر، وتساعدني على الذهاب للسعودية أو أبو ظبي اللي بحبهم".