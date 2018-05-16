ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى منصور يكشف عن رسالته للاعبين بين شوطي نهائي الكأس

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:48 ص
مرتضى منصور يكشف عن رسالته للاعبين بين شوطي نهائي الكأس
مرتضى منصور
طباعة
علاء خليف
 

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب سموحة.

 

وقال "منصور" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " النجاح سببه العمل ضمن منظومة متكاملة".

 

وأضاف: " توجهت لغرفة ملابس اللاعبين بين الشوطين وطالبتهم بالهدوء والتركيز في الشوط الثاني وحصد لقب الكأس رد على كل المتآمرين وكل اللي حاربوا مجلس القلعة البيضاء".

 

وأتم: " بطولة الكأس الخامسة لي مع الزمالك ولا يوجد رئيس نادي حقق ذلك الإنجاز من قبل، وتمثلني إسعاد الجماهير وفرصة للمشاركة في الكونفيدرالية والسوبر، وتساعدني على الذهاب للسعودية أو أبو ظبي اللي بحبهم".

المزيد عن: مرتضى منصور لقب كأس مصر كأس مصر سموحه رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 2:00:02 AM