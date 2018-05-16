"الأورمان": لدينا 45 فرعا على مستوى الجمهورية.. و80% من خدماتنا في الصعيد

قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن قطاع كفالة الأيتام يوجد به 8 دور رعاية، ولديهم 45 فرع على مستوى الجمهورية، و80% من خدماتهم في محافظات الصعيد.



وأضاف "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الناس" مساء الثلاثاء، أن 600 حالة تلقوا العلاج يوميًا بـ"شفا الأورمان" لعلاج الأورام، وأنهم سيكون لديهم مستشفى لعلاج الأورام في صعيد مصر خلال عامين.



وتابع: "نقوم بعمل مشروعات لأشخاص لا يوجد لديهم عمل، ونتعاون مع صندوق تحيا مصر لتوفير احتياجات البسطاء، ولدينا فريق عمل أبحاث تعمل على تحديد الحالات الأكثر احتياجًا".

