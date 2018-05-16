أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 15/5/2018: شكل امتحانات الثانوية العامة وأزمة سد النهضة
الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:39 ص
أمنية فوزي - رقية جمال - ندى محمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - جهاد جمال - هدي عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
وزيرة الهجرة: عودة رفات شهداء الأقباط من ليبيا لدفنهم أمر مفرح (فيديو)
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشهد عودة رفات جثامين المصريين في ليبيا الذين قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي، في المطار، تحول من حالة حزن لبهجة وكان أشبه بمشهد عرس.
"الري": الاجتماع التساعي محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة (فيديو)
قال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إن الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة يبحث التوصل إلى توافق ورؤية موحدة على التقرير الاستهلالي والذي سيكون مسئول عن تحديد الآثار السلبية لسد النهضة على دول المصب.
"شحاتة" يكشف أسباب ارتفاع سعر الأرز فى الأسواق
أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن السبب في إرتفاع سعر الأرز ونقص المعروض منه هو تهافت المواطنين على تخزينه، إلى جانب التسارع على شراء الأرز بسبب شنط رمضان وموائد الرحمان.
"الزراعة" تكشف حقيقة مطالبة الفلاحين بعدم زراعة الذرة لوجود مشكلة في المياه
أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك سيارات مجهولة المصدر تمر على بعض المراكز بسوهاج وتطالب الفلاحين بعدم زراعة الذرة لوجود مشكلة في المياه.
"النجار": الله سيحاسب المسلمين على تقصيرهم في القضية الفلسطينية
أوضح الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب المسلمين على تقصيرهم في القضية الفلسطينية، وعدم التوحد والاعتصام بحبل الله في مواجهة العدو، مشيدًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر، وحمى الأمة العربية، مؤكدًا أن التاريخ سيذكره بأحرف من نور.
"إسكان البرلمان": يوجد مليون و800 ألف مبنى في مصر غير مرخص
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يوجد مليون و800 ألف مبني في مصر غير مرخص، ونصف مليون مبنى مخالف، بما يمثل 19 مليون وحدة سكنية مخالفة.
علاء عابد: سأتقدم بطلب للنائب العام بفتح القضية 250 تمويل أجنبي الخاصة بـ"السادات"
ناشد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب العام فتح قضية 250 تمويل أجنبي الخاصة بالنائب السابق محمد أنور السادات، لافتًا إلى أنه سيتقدم في الغد بطلب للنائب العام بتحريك هذه القضية
"المصيلحي" يكشف سبب إلغاء تخصيص الأرز على البطاقة التموينية الشهر الحالي
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب إلغاء تخصيص الأرز على البطاقة التموينية الشهر الجاري، قائلًا: "لمنع جشع بعض التجار في استغلال السوق، وتأهبهم لذلك".
وزير التموين للمواطنين: "لو وجدتم معرض خالي من الأرز أخبروني"
نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قلة الأرز في السوق مضيفًا: "لو وجدتم معرض خالي من الأرز أخبروني"، لافتًا إلى أن وزارة التموين لن تفي المواطن المصري حقه مهما فعلت له.
"التعليم": امتحانات الثانوية العامة لهذا العام مثل الماضي
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام مثل العام الماضي تماما من حيث المضمون أو شكل أو أنواع الأسئلة.
رئيس حي شرق الإسكندرية عن العقار المائل: سيتم إخلائه بالقوة الجبرية
قال وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن العمارة المائلة في الإسكندرية بنيت بدون ترخيص، لافتا إلى أن تقرير اللجنة الفنية لكلية الهدنسة إذا ثبتت أن العقار غير صالح للسكن، فسيتم إخلائه بالقوة الجبرية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
وزيرة الهجرة: عودة رفات شهداء الأقباط من ليبيا لدفنهم أمر مفرح (فيديو)
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشهد عودة رفات جثامين المصريين في ليبيا الذين قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي، في المطار، تحول من حالة حزن لبهجة وكان أشبه بمشهد عرس.
"الري": الاجتماع التساعي محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة (فيديو)
قال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إن الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة يبحث التوصل إلى توافق ورؤية موحدة على التقرير الاستهلالي والذي سيكون مسئول عن تحديد الآثار السلبية لسد النهضة على دول المصب.
"شحاتة" يكشف أسباب ارتفاع سعر الأرز فى الأسواق
أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن السبب في إرتفاع سعر الأرز ونقص المعروض منه هو تهافت المواطنين على تخزينه، إلى جانب التسارع على شراء الأرز بسبب شنط رمضان وموائد الرحمان.
"الزراعة" تكشف حقيقة مطالبة الفلاحين بعدم زراعة الذرة لوجود مشكلة في المياه
أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك سيارات مجهولة المصدر تمر على بعض المراكز بسوهاج وتطالب الفلاحين بعدم زراعة الذرة لوجود مشكلة في المياه.
"النجار": الله سيحاسب المسلمين على تقصيرهم في القضية الفلسطينية
أوضح الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب المسلمين على تقصيرهم في القضية الفلسطينية، وعدم التوحد والاعتصام بحبل الله في مواجهة العدو، مشيدًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر، وحمى الأمة العربية، مؤكدًا أن التاريخ سيذكره بأحرف من نور.
"إسكان البرلمان": يوجد مليون و800 ألف مبنى في مصر غير مرخص
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يوجد مليون و800 ألف مبني في مصر غير مرخص، ونصف مليون مبنى مخالف، بما يمثل 19 مليون وحدة سكنية مخالفة.
علاء عابد: سأتقدم بطلب للنائب العام بفتح القضية 250 تمويل أجنبي الخاصة بـ"السادات"
ناشد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب العام فتح قضية 250 تمويل أجنبي الخاصة بالنائب السابق محمد أنور السادات، لافتًا إلى أنه سيتقدم في الغد بطلب للنائب العام بتحريك هذه القضية
"المصيلحي" يكشف سبب إلغاء تخصيص الأرز على البطاقة التموينية الشهر الحالي
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب إلغاء تخصيص الأرز على البطاقة التموينية الشهر الجاري، قائلًا: "لمنع جشع بعض التجار في استغلال السوق، وتأهبهم لذلك".
وزير التموين للمواطنين: "لو وجدتم معرض خالي من الأرز أخبروني"
نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قلة الأرز في السوق مضيفًا: "لو وجدتم معرض خالي من الأرز أخبروني"، لافتًا إلى أن وزارة التموين لن تفي المواطن المصري حقه مهما فعلت له.
"التعليم": امتحانات الثانوية العامة لهذا العام مثل الماضي
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام مثل العام الماضي تماما من حيث المضمون أو شكل أو أنواع الأسئلة.
رئيس حي شرق الإسكندرية عن العقار المائل: سيتم إخلائه بالقوة الجبرية
قال وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن العمارة المائلة في الإسكندرية بنيت بدون ترخيص، لافتا إلى أن تقرير اللجنة الفنية لكلية الهدنسة إذا ثبتت أن العقار غير صالح للسكن، فسيتم إخلائه بالقوة الجبرية.