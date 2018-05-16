عاجل.. بريزنتيشن: الكويت الأقرب لاستضافة السوبر المصري

هنأ محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورت راعي الكرة المصرية، نادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه وجهازه الفني والإداري والطبي، بحصد لقب كأس مصر للمرة ٢٦ في تاريخ النادي بعد الفوز على سموحة ٥-٤ بركلات الترجيح على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية.

وقال "كامل" إن الفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة ونجح في تحقيق الفوز وحصد اللقب ليضرب موعدا مع الأهلي بطل الدوري الممتاز في السوبر المصري، مشيدا في ذات الوقت بالأداء البطولي الذي قدمه لاعبو سموحة في المباراة حيث استحق اللاعبون التحية وكذلك جهازهم الفني بقيادة ميمي عبد الرازق.

وبسؤاله حول مكان مباراة السوبر المصري، أوضح كامل أن شركة بريزنتيشن تدرس عدة عروض من بعض الدول العربية والأوربية، ولكن استاد جابر الأحمد بالكويت هو الأقرب في الوقت الحالي لاستضافة السوبر المصري بعد ٣ سنوات من إقامة البطولة في الإمارات بين ملعبي هزاع بن زايد ومحمد بن زايد.

يذكر أن إستاد جابر الأحمد يستضيف يوم ٢٥ مايو الجاري مباراة منتخبي الكويت ومصر في إطار تحضيرات الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا.