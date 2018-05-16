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مرتضى منصور لوزير الرياضة: ستهنئ الزمالك بالكأس ولا "هتطنش" زي كل مرة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:19 ص
مرتضى منصور لوزير الرياضة: ستهنئ الزمالك بالكأس ولا هتطنش زي كل مرة
الزمالك
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علاء خليف
 

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب سموحة.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " عايز أقول لوزير الرياضة ستهنئ الزمالك بكأس مصر ولا "هتطنش" زي كل مرة" ".

 

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعدما تغلب على سموحة بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح.

 

المزيد عن: وزير الرياضة مرتضى منصور لقب كأس مصر سموحه رياضة خالد عبد العزيز تهنئة
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