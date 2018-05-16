"إسكان البرلمان": 50% من وحدات القانون القديم "مغلقة"

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يوجد 3 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، من بينهم 260 ألف وحدة مغلقة.



وأوضح "محمود"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الناس" مساء الثلاثاء، أنه سيحصل بعض مستأجري القانون القديم 25% من القيمة السوقية للوحدة الشاغلة عن طريق لجنة مشكلة.



وأضاف أن 50% من وحدات القانون القديم مغلقة، والقانون لا يورث الوحدة إلا مرة واحدة.

