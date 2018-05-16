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فرج عامر: هدف كوسونجو غير شرعي وحسبي الله ونعم الوكيل

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:08 ص
فرج عامر: هدف كوسونجو غير شرعي وحسبي الله ونعم الوكيل
الزمالك وسموحة
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مها الصباحي
 

 

قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الرياضي، إن الزمالك تعادل اليوم مع فريقه في نهائي كأس مصر، بهدف غير شرعي، مؤكدا أن هناك اجماع من جميع المحللين ومعهم أحمد الشناوي خبير التحكيم، أن الهدف جاء من خطأ ودفع من كوسونجو للاعب سيد فريد مدافع الفريق السكندري.


وأضاف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن حكم المباراة محمد فاروق لم يطرد أيضا مدافع الزمالك طارق حامد الذي تعمد ايذاء إبراهيم عبد القوي لاعب سموحة، وكان يستحق طرد مباشر، كما قام بطرد حسام حسن مهاجم فريقه وهو لا يستحق ذلك.

 

واختتم رئيس الفريق السكندري حديثه بجملة "حسبي الله ونعم الوكيل"

فرج عامر: هدف كوسونجو غير شرعي وحسبي الله ونعم الوكيل
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