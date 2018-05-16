حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/5/2018 في مصر والدول العربية

نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

والرياح معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 33 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 ، ومطروح العظمى 26 والصغرى 18.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

يستمر إرتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام، بحدود 2-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء ربيعية دافئة فى عموم المناطق، وحارة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية. وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة مقارنة بالليالي الماضية، وتنخفض نسب الرطوبة. وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.





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