ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/5/2018 في مصر والدول العربية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/5/2018 في مصر والدول العربية
الطقس
طباعة
 
نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
حالة الطقس اليوم فى مصر 
كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.
 
والرياح معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 33  والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 ، ومطروح العظمى 26  والصغرى 18.
 
الطقس فى الأردن
 
نهاراً:
يستمر إرتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام، بحدود 2-4 درجات مئوية.
 
وتسود أجواء ربيعية دافئة فى عموم المناطق، وحارة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية. وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة.
 
فى خليج العقبة:
- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلاً:
ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة مقارنة بالليالي الماضية، وتنخفض نسب الرطوبة. وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 
يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً في المناطق الجبلية، ومائلاً للحرارة إلى حار نسبياً فى باقى المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
المزيد عن: درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس الطقس اليوم الطقس اخبار الطقس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 12:20:00 AM