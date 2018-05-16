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جماعة الحوثي تعترف بمصرع أبرز قياديها

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:00 ص
جماعة الحوثي تعترف بمصرع أبرز قياديها
أرشيفية
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وكالات
 
أعلنت ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد قادتها، من دون تحديد مكان وتاريخ مصرعه.

وأصدر ما يسمى بالمكتب السياسي للحوثيين بيانا نعى فيه القيادي الحوثي عبدالناصر الجنيدي، عضو وفد الحوثيين في مفاوضات الكويت.

ورجحت مصادر أن يكون الجنيدي قد قتل في الغارات التي استهدفت مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء، قبل عدة أيّام، وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية استهداف قيادات بارزة في المكان.

مصرع الجنيدي، جاء بعد أقل من شهر من مقتل القيادي الحوثي البارز صالح الصماد الذي ترأس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للتابع للميليشيات، الذي قتل بغارة للتحالف العربي في الحديدة.
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