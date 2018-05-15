أبوريدة يهنئ الزمالك وجماهيره.. ويشيد بسموحة والتحكيم المصري

قدم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لنادي الزمالك رئيسا وأعضاء مجلس إدارة ولاعبين ومدربين وجماهير بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر هذا الموسم .





وقال عقب انتهاء مراسم تتويج البطل أن ما قدمه الزمالك اليوم يؤكد المعنى الحقيقي للرياضة بالجد والاجتهاد والمثابرة وعدم اليأس.





وأضاف بأنه يجب توجيه تحية مماثلة لنادي سموحة ولاعبيه وجهازهم الفني على الآداء البطولي حتى كانوا على مشارف الفوز بالبطولة ليقدموا بذلك مع الفائز مباراة تليق بكونها المباراة النهائية لأعرق البطولات المصرية وفي ختام موسم كروي ناجح ، حيث سبقهم النادي الأهلي بحسم مسابقة الدوري لصالحه مما استوجب أيضا توجيه التحية له ولرئيسه وأعضاء مجلس إدارته ولاعبيه ومدربيهم وجماهيرهم.





وقال أيضا رئيس الاتحاد المصري في معرض حديثه أن التحية الأولى والتي يجب أن يشاركني في توجيهها الجميع لا بد أن نقدمها لطاقم تحكيم المباراة المصري الذي قدم آداء رائعا ليؤكد أن التحكيم المصري بخير وأن قرار الاعتماد عليه في إدارة المباراة كان عين الصواب من اتحاد الكرة.





وتمنى أبو ريدة التوفيق لجميع الأندية المصرية في ختام الموسم الكروي ، مشيرا إلى أن الموسم المقبل سيكون بمشيئة الله قد دخلت معه الكرة المصرية في آفاق أرحب وأوسع بعد العودة من كأس العالم مرفوعي الرأس ، وتكون كل الترتيبات الخاصة بعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات في المسابقات المحلية قد تم الانتهاء منها تماما.