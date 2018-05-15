ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبوريدة يهنئ الزمالك وجماهيره.. ويشيد بسموحة والتحكيم المصري

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:57 م
أبوريدة يهنئ الزمالك وجماهيره.. ويشيد بسموحة والتحكيم المصري
طباعة
كيرلس مدحت
 
قدم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لنادي الزمالك رئيسا وأعضاء مجلس إدارة ولاعبين ومدربين وجماهير بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر هذا الموسم .

وقال عقب انتهاء مراسم تتويج البطل أن ما قدمه الزمالك اليوم يؤكد المعنى الحقيقي للرياضة بالجد والاجتهاد والمثابرة وعدم اليأس.

وأضاف بأنه يجب توجيه تحية مماثلة لنادي سموحة ولاعبيه وجهازهم الفني على الآداء البطولي حتى كانوا على مشارف الفوز بالبطولة ليقدموا بذلك مع الفائز مباراة تليق بكونها المباراة النهائية لأعرق البطولات المصرية وفي ختام موسم كروي ناجح ، حيث سبقهم النادي الأهلي بحسم مسابقة الدوري لصالحه مما استوجب أيضا توجيه التحية له ولرئيسه وأعضاء مجلس إدارته ولاعبيه ومدربيهم وجماهيرهم.

وقال أيضا رئيس الاتحاد المصري في معرض حديثه أن التحية الأولى والتي يجب أن يشاركني في توجيهها الجميع لا بد أن نقدمها لطاقم تحكيم المباراة المصري الذي قدم آداء رائعا ليؤكد أن التحكيم المصري بخير وأن قرار الاعتماد عليه في إدارة المباراة كان عين الصواب من اتحاد الكرة.

وتمنى أبو ريدة التوفيق لجميع الأندية المصرية في ختام الموسم الكروي ، مشيرا إلى أن الموسم المقبل سيكون بمشيئة الله قد دخلت معه الكرة المصرية في آفاق أرحب وأوسع بعد العودة من كأس العالم مرفوعي الرأس ، وتكون كل الترتيبات الخاصة بعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات في المسابقات المحلية قد تم الانتهاء منها تماما.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 12:20:00 AM