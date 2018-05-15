أوباما: الفوز بكأس مصر دفعة معنوية لنا



وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"تعاهدنا على المكسب لاسعاد الجمهور الذي لم نتمكن من اسعاده في الدوري وستكون دفعة قوية لنا".







واختتم أوباما تصريحاته قائلاً :"خالد جلال مدرب كبير ويعلم جيداً قيمة النادي ودعمنا معنويا قبل المباراة وطالبنا بضرورة اسعاد الجمهور".