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أوباما: الفوز بكأس مصر دفعة معنوية لنا

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:54 م
أوباما: الفوز بكأس مصر دفعة معنوية لنا
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح يوسف أوباما نجم الزمالك عقب التتويج بكأس مصر على حساب سموحة بأن الفوز بالبطولة دفعة معنوية لهم.


وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"تعاهدنا على المكسب لاسعاد الجمهور الذي لم نتمكن من اسعاده في الدوري وستكون دفعة قوية لنا".


واختتم أوباما تصريحاته قائلاً :"خالد جلال مدرب كبير ويعلم جيداً قيمة النادي ودعمنا معنويا قبل المباراة وطالبنا بضرورة اسعاد الجمهور".
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