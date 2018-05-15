أوباما: الفوز بكأس مصر دفعة معنوية لنا
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:54 م
ريهام عبدالمحسن
صرح يوسف أوباما نجم الزمالك عقب التتويج بكأس مصر على حساب سموحة بأن الفوز بالبطولة دفعة معنوية لهم.
وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"تعاهدنا على المكسب لاسعاد الجمهور الذي لم نتمكن من اسعاده في الدوري وستكون دفعة قوية لنا".
واختتم أوباما تصريحاته قائلاً :"خالد جلال مدرب كبير ويعلم جيداً قيمة النادي ودعمنا معنويا قبل المباراة وطالبنا بضرورة اسعاد الجمهور".
وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"تعاهدنا على المكسب لاسعاد الجمهور الذي لم نتمكن من اسعاده في الدوري وستكون دفعة قوية لنا".
واختتم أوباما تصريحاته قائلاً :"خالد جلال مدرب كبير ويعلم جيداً قيمة النادي ودعمنا معنويا قبل المباراة وطالبنا بضرورة اسعاد الجمهور".