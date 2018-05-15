الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.





وأعرب خادم الحرمين، خلال الاتصال عن إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في سقوط شهداء وإصابة أبرياء، داعيا الله عز وجل أن يتغّمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.





وجدد التأكيد لفخامته على ثوابت المملكة، تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



