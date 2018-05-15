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محمود متولي: شخصيتي غامضة في "الأب الروحي".. وحجم النجاح بيد الجمهور (فيديو)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:53 م
محمود متولي: شخصيتي غامضة في الأب الروحي.. وحجم النجاح بيد الجمهور (فيديو)
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للحديث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين الفنانين المشاركين في الندوة، الفنان محمود متولي، والذي تحدث عن الشخصية التي يقدمها في أحداث العمل حيث يقدم شخصية "إياد الفرماوي" والذي إتضح أنه ظابط متخفي يدعى "مازن" وهو شخصية غامضة في أحداث المسلسل لم يتضح أي ملامح لها حتى الآن.

كما أكد أننا لا نستطيع تحديد حجم نجاح الجزء الثاني إلا بعد إنتهاء الـ 60 حلقة وذلك بين أيدي الجمهور أيضًا هو من يحكم على أي عمل بالنجاح أو الفشل.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا محمود متولي فن سينما دراما الفجر الفني الأب الروحي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن إياد الفرماوي
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