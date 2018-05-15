"التعليم": حيازة الطالب الهاتف في امتحانات الثانوية العامة شروع في الغش

شدد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على أنه سيتم تطبيق قانون الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن القانون ينص على عقوبة لأي شخص ساهم على نشر أي سؤال من امتحانات الثانوية العامة بغرامة تتراوح من 100 إلى 200 ألف جنيه، وحبس مدة لا تقل عن سنين ولا تزيد عن 7 سنوات.





وأضاف "حجازى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حيازة الطالب الهاتف المحمول في امتحانات الثانوية العامة حتى ولو لم يستخدمه يعد شروع في الغش.



