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"التعليم": حيازة الطالب الهاتف في امتحانات الثانوية العامة شروع في الغش

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:52 م
التعليم: حيازة الطالب الهاتف في امتحانات الثانوية العامة شروع في الغش
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داليا الحسين
 
شدد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على أنه سيتم تطبيق قانون الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن القانون ينص على عقوبة لأي شخص ساهم على نشر أي سؤال من امتحانات الثانوية العامة بغرامة تتراوح من 100 إلى 200 ألف جنيه، وحبس مدة لا تقل عن سنين ولا تزيد عن 7 سنوات.

وأضاف "حجازى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حيازة الطالب الهاتف المحمول في امتحانات الثانوية العامة حتى ولو لم يستخدمه يعد شروع في الغش.

ولفت رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أنه يتم تقسيم تصحيح كراسة الإجابة على 4 مدرسين ثم 2 مراجعين، منوها أنه سيتم إحالة المدرس للشئون القانونية إذا خصم بشكل خاطئ أكثر من نصف درجة السؤال الواحد.
المزيد عن: وزارة التعليم امتحانات الثانوية العامة التوك شو أخبار مصر
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