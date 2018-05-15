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نائب رئيس الزمالك: تعيين خالد جلال مدير فني اختيار موفق

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:48 م
نائب رئيس الزمالك: تعيين خالد جلال مدير فني اختيار موفق
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ريهام عبد المحسن
 

أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك أن تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق كان إختيارًا موفقًا من مجلس الإدارة.

وقال "جلال إبراهيم": "الحمد لله حققنا بطولة غالية هي بطولة كأس مصر".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق محترم وربنا وفقنا في النهاية وحصدنا اللقب".

وتابع: "خالد جلال أحد أبناء الزماللك مؤدب ومحترم وأضاف شيئ مهم للزمالك هو اعادة الروح الطيبة بين اللاعبين، اختيارنا له كان موفق واستطاع حصد بطولة هذا الموسم ونتمني التوفيق له في الفترة القادمة".

وأردف: "بطولة الكأس مهمة للزمالك ونتمني منافسة الزمالك بقوة علي السوبر وبطولة الكونفيدرالية الفترة القادمة".

وأتم: "اشكر اللاعبين والجهاز الفني علي الأداء والنتيجة واسعادهم لجمهور الزمالك".

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