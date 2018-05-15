"برلماني" يكشف موعد الانتهاء من قانوني البناء الموحد والتصالح في البناء

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء المخالف سيقدم تسهيلات لسداد قيمة التصالح، وفي حال الرفض سيتم مصادرة الوحدة.





وأضاف "محمود"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الناس" مساء الثلاثاء، أنه من المتوقع الانتهاء من قانوني البناء الموحد، والتصالح في البناء المخالف آخر شهر رمضان، لافتًا إلى أنه تم تغيير نشاط 4 مليون وحدة من سكنية إلى تجاري.





وتابع: "خاطبنا وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتخصيص محكمة مستقلة للنظر في قضايا البناء".



