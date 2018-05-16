زي النهاردة بتاريخ 16-5-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16-5-2018





أحـــــــــداث





1916 - إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة وذلك لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية.





1942 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال ماك آرثر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأمريكية فيها.





1964 - إحتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر.





1975 - فريق تسلق نسائي ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إفرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل.





1988 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة.





1989 - اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد وذلك بتفجير سيارته.





1993 - انتخاب سليمان ديميريل رئيسًا لتركيا.





1995 - اعتقال أساهارا شوكو من مجموعة أوم شنريكيو.





1999 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسومًا أميريًا بإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب في الكويت وذلك أثناء فترة حل مجلس الأمة والتحضير للانتخابات الجديدة، وقد أسقط مجلس الأمة هذا المرسوم بعد إجراء الانتخابات.





2002 - فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 6/1 في أكبر نتيجة للقاءات الفريقين عبر التاريخ.





2003 - هجوم إرهابي على مدينة الدار البيضاء المغربية وهو ما عرف بـ"تفجيرات الدار البيضاء".





2006 - مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع إعطاء حق الانتخاب والترشيح للمرأة الكويتية وذلك بموافقة 35 عضوًا من أصل الحضور الذي قدر عدده بـ59 عضو فيما رفضه 23 عضو وإمتنع عضو واحد عن التصويت.





2007 - الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسميًا.





2008 - أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة وذلك لحل الأزمة اللبنانية وذلك بحضور عدد من الزعماء اللبنانيين وبرعاية جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية العربية المكلفه بحل الأزمة اللبنانية.





2009 - الكويتيون يتوجهون لصناديق الإقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة للمرة الثالثة عشر في تاريخ الكويت والثالثة خلال ثلاث سنوات.





2009 - الرئيس السريلانكي ماهيندا رجاباكسا يعلن النصر العسكري على نمور التاميل وذلك بعد 26 عامًا من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.





2015 - محكمة مصرية تصدر حكما بالإعدام على محمد مرسي الرئيس المصري المعزول و150 شخصاً من أفراد جماعة الإخوان المسلمين.





مــــــواليــــــــد





1845 - إيليا ميتشنيكوف، عالم أحياء دقيقة روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.





1885 - منيرة المهدية، فنانة مصرية.





1898 - تمارا دي ليمبيكا، رَسامة بولندية أمريكية.





1900 - عامر السيد عثمان، شيخ عموم المقارئ المصرية.





1905 - هنري فوندا، ممثل أمريكي.





1907 - أنتونين بوتش لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.





1915 - ماريو مونيتشيلي، مخرج إيطالي.





1916 - إفرايم كاتسير، رئيس إسرائيل.





1917 - خوان رولفو، كاتب مكسيكي.





1923 - ميرتون ميلر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1990.





1927 - نيلتون سانتوس، لاعب كرة قدم برازيلي.





1928 - أحمد العسال، عالم وداعي إسلامي مصري.





1942 - ياسر العظمة، ممثل سوري.





1944 - داني تريجو، ممثل أمريكي.





1945 - ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي.





1950 - يوهانس بيدنورتز، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1987.





1950 - ثراء دبسي، ممثلة سورية.





1953 - بيرس بروسنان، ممثل أمريكي.





1966 - جانيت جاكسون، مغنية أمريكية.





1968 - لوبوش ميخيل، حكم كرة قدم سلوفاكي.





1969 - ديفيد بوريناز، ممثل أمريكي.





1973 - منى أبو سليمان، إعلامية سعودية.





1973 - كوسكي توريومي، ممثل أداء صوتي ياباني.





1978 - ليونيل سكالوني، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





1980 - مايكل ألونزو، لاعب كرة قدم إسباني.





1983 - نانسي عجرم، مغنية لبنانية.





1983 - رانيا أحمد، ممثلة سورية.





1985 - انجا ميتاغ، لاعبة كرة قدم ألمانية.





1985 - مجد نعيم، ممثلة سورية.





1986 - علي ناصر، لاعب كرة قدم قطري.





1986 - ميغان فوكس، ممثلة أمريكية.





1986 - أندي كيو، لاعب كرة قدم أيرلندي.





وفيـــــــــات





1703 - شارل بيرو، كاتب فرنسي.





1761 - عبد الله بن حسين السويدي، لغوي وكاتب عراقي.





1830 - جون باتيست جوزيف فورييه، عالم رياضيات وفيزياء فرنسي.





1926 - السلطان محمد السادس، سلطان عثماني.





1947 - فريدريك هوبكنس، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1929.





1989 - الشيخ حسن خالد، مفتي الجمهورية اللبنانية.





2006 - عبد الله زكريا الأنصاري، أديب كويتي.





2007 - جوهر جاسباريان، مغنية أوبرا أرمنية مصرية.





2008 - هديل محمد الحضيف، مدونة وكاتبة وراوئية سعودية.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات



