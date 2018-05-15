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المصري يختتم استعداداته لموقعة الهلال السوداني

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 11:44 م
المصري يختتم استعداداته لموقعة الهلال السوداني
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نيرة الجابري
 

اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على ستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” بمدينة أم درمان مساء اليوم تدريباته استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه في التاسعة مساء غدا الاربعاء بمضيفه الهلال السوداني والمقرر اقامتها على ستاد الهلال ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 75 دقيقة حرص الكابتن حسام حسن على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها المباراة، ووضح من خلال المران أن الفريق سيخوض مباراة الغد بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم ، وشهد المران تركيزاً كبيراً على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية ، وكذلك سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.
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