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نادين نجيم: "أتمنى منافسة شريفة في رمضان"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:54 م
نادين نجيم: أتمنى منافسة شريفة في رمضان
نادين نجيم
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شيماء عطية
 

تمنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، النجاح والتوفيق لجميع زملائها بالوسط الفني في موسم رمضان المقبل، متمنية أن تكون المنافسة شريفة ومحترمة.

 

‏وغردت "نادين" عبر "تويتر": "بتمنى النجاح والتوفيق لكل الزميلات و الزملاء بدون استثناء الله يوفقنا جميعاً و يعطينا على قد تعبنا ونيتنا وأتمنى ان تكون منافسة شريفة محترمة".

 

هذا وتشارك نادين في مارثون رمضان بمسلسل "طريق"، والذي يشاركها بطولته النجم السوري عابد فهد، وإخراج رشا شربتجي وإنتاج "صباح للإعلام" ويعرض بموسم رمضان ٢٠١٨ على قناتي mbc drama و mtv، ومن المقرر أن تغني المطربة الشابة هبة طوجي شارة العمل.

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