الترجي يسحق تاونشيب برباعية ويتصدر مجموعة الأهلي

فاز الترجي التونسي على نظيره تاونشيب البتسواني بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سجل رباعية الترجي كل من بلايلي وميجري والبدري "هدفين" في الدقائق 24 و46 و79 و90 بينما هدف سجل هدف تاونشيب سيجولامي في الدقيقة 41.

ارتفع رصيد الترجي للنقطة 4 في صدارة المجموعة بينما تاونشيب ثالثا بثلاثا نقاط متساويا مع كمبالا الثاني في النقاط ويبقى الأهلي رابعا بنقطة.