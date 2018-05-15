فرحة داخل "تويتر" بفوز الزمالك بكأس مصر.. ومغردون: مبروك لجمهور الأبيض

تكللت إنجازات نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بحصد بطولة كأس مصر، مساء اليوم الثلاثاء، بعد مباراة طويلة أمام سموحة، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء في ركلات الترجيح بـ 5-4 بعدما حققا التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي، على ملعب الجيش في برج العرب.

وكان سموحة قد تقدم بهدف مبكر عن طريق حسام حسن في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، ليلحقه الزمالك بهدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق كابونجو كاسونجو، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالحفاظ على التعادل، وتحسم ركلات الترجيح مهمة فوز الأبيض.

وعلى غرار ذلك، دشن مغردوا "تويتر" هاشتاج باسم "الكاس يازمالك"، حيث تصدر الترند، وتفاعلت جماهير الساحرة المستديرة عليه، خاصةً بعد هزيمة الزمالك لسموحة.

مبروك لجمهور الزمالك

ومن جانبه، أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته بفوز الزمالك بكأس مصر، حيث علق قائلًا:"أخيراً كأس الوفاء للأوفياء .. مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي صبر وتحمل كثيراً".

كأس 20 شهيد

وقال عدي، إن كأس مصر الذي تمكنت القلعة البيضاء من حصده اليوم، يمثل شهداء النادي، قائلًا: "كاس ال 20 شهيد وعمرو حسين".

جنش الراعي الرسمي للكأس

ويرى رمضان عنتر، إن حارس مرمى الزمالك، هو بطل الكأس والسوبر المصري، بالرغم من عدم تصديه لأهداف سموحة، حيث قال: "جنش اه مصدش ولا كورة، بس ده ميمنعش انه الراعي الرسمي للكاس والسوبر".

مدرب أجنبي

وفي سياق متصل، هنأ أحمد جيمي، الزمالك بالفوز، حيث علق قائلًا: " مبرووووووك. وعايزين مدرب اجنبى".

الأهلي والزمالك

وتفاعل محمد متولي، مع فوز الزمالك على سموحة، وتتويجه ببطولة كأس مصر، وذلك بالتزامن مع خسارة الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإفريقي، حيث علق ساخرًا: "انت متخيل الاهلى يخسر والزمالك يفوز فى نفس اليوم فى حاجه غلط".