النفط يرتفع عند التسوية مع تجدد التوترات بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم تزايد التوترات بشأن الأزمة الإيرانية.





وصعد الخام الأمريكي مع إعلان الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات ضد رئيس البنك المركزي الإيراني بعد لتورطه في دعم الحرس الثوري الإسلامي.





كما أعلنت طهران أنه ستعيد تخصيب اليورانيوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الصفقة النووية الإيرانية، في خطوة تزيد من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وكان التقرير الشهري لـ"أوبك" قد توقع زيادة المعروض من النفط خلال العام الجاري وكذلك الطلب العالمي على الخام، كما كشف عن ارتفاع إنتاج الخام خلال أبريل بقيادة السعودية.





وعند تسوية التعاملات، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم شهر يونيو بنحو 0.5% إلى 71.31 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنحو 0.1% إلى 78.82 دولار للبرميل.