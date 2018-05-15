ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النفط يرتفع عند التسوية مع تجدد التوترات بالشرق الأوسط

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:49 م
النفط يرتفع عند التسوية مع تجدد التوترات بالشرق الأوسط
طباعة
وكالات
 
 ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم تزايد التوترات بشأن الأزمة الإيرانية.

وصعد الخام الأمريكي مع إعلان الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات ضد رئيس البنك المركزي الإيراني بعد لتورطه في دعم الحرس الثوري الإسلامي.

كما أعلنت طهران أنه ستعيد تخصيب اليورانيوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الصفقة النووية الإيرانية، في خطوة تزيد من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وكان التقرير الشهري لـ"أوبك" قد توقع زيادة المعروض من النفط خلال العام الجاري وكذلك الطلب العالمي على الخام، كما كشف عن ارتفاع إنتاج الخام خلال أبريل بقيادة السعودية.

وعند تسوية التعاملات، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم شهر يونيو بنحو 0.5% إلى 71.31 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنحو 0.1% إلى 78.82 دولار للبرميل.
المزيد عن: التوترات الاقليمية الاقتصاد الدولى اسعار البترول اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
4
x
17:30
1
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
3
x
18:15
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
2
x
14:00
2
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
4
x
21:00
1
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
0
x
21:00
2
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
0
x
21:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
3
x
21:00
0
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
1
x
19:00
1
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
2
x
19:30
0
اليونان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 11:00:05 PM