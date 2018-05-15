خالد جلال: ربنا توج مجهودنا ببطولة غالية.. وأهدي الكأس لوالدتي وجماهير الزمالك





عبر خالد جلال المدير الفني للزمالك عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب كأس مصر علي حساب فريق سموحة.

وقال "جلال" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " الحمد لله ربنا توج مجهودنا ببطولة غالية".

وأضاف: "حرام الجمهور يرجع زعلان وحرام الزمالك النادي الكبير وباللاعبين المميزين الذي تعاقد معهم في بداية الموسم يخرج خالي الوفاض من البطولات".

وتابع: " سعداء بالتأهل لبطولة السوبر المصري والكونفيدرالية الأفريقية".

وأردف: "أهم ميزة في أداء الزمالك هو القتال والاصرار علي الفوز حتي الدقيقة الأخيرة، قدمنا أداء قوي أمام سموحة وحاولوا استفزازنا بتضييع الوقت ولكننا نجحنا في اقتناص الفوز والتتويج باللقب".

وأتم: " أهدي لقب البطولة لوالدتي أغلي حاجة في الدنيا وزوجتي اللي تعبت معايا ولجماهير الزمالك".