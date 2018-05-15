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خالد جلال: ربنا توج مجهودنا ببطولة غالية.. وأهدي الكأس لوالدتي وجماهير الزمالك

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:46 م
خالد جلال: ربنا توج مجهودنا ببطولة غالية.. وأهدي الكأس لوالدتي وجماهير الزمالك
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علاء خليف
 


عبر خالد جلال المدير الفني للزمالك عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب كأس مصر علي حساب فريق سموحة.

 

وقال "جلال" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " الحمد لله ربنا توج مجهودنا ببطولة غالية".

 

وأضاف: "حرام الجمهور يرجع زعلان وحرام الزمالك النادي الكبير وباللاعبين المميزين الذي تعاقد معهم في بداية الموسم يخرج خالي الوفاض من البطولات".

 

وتابع: " سعداء بالتأهل لبطولة السوبر المصري والكونفيدرالية الأفريقية".

 

وأردف: "أهم ميزة في أداء الزمالك هو القتال والاصرار علي الفوز حتي الدقيقة الأخيرة، قدمنا أداء قوي أمام سموحة وحاولوا استفزازنا بتضييع الوقت ولكننا نجحنا في اقتناص الفوز والتتويج باللقب".

 

وأتم: " أهدي لقب البطولة لوالدتي أغلي حاجة في الدنيا وزوجتي اللي تعبت معايا ولجماهير الزمالك".

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