نجم يوفنتوس: صلاح لم يصل لمستوى كريستيانو رونالد وميسي





يشعر كوادو أسمواه نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب غانا، بالفخر لما يقدمه محمد صلاح، لكنه أكد أن الفرعون المصري لم يصل لمستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حتى الآن.

وقال أسمواه خلال تصريحات لإذاعة "أتينكا أف أم": "لم أتفاجأ بما يقدمه محمد صلاح خلال الموسم الجاري، سبق وقدم مستوى مميز في الدوري الإيطالي".

أضاف: "صلاح رغم تألقه هذا الموسم إلا أنه لم يصل إلى مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وتابع "نحن فخرون بمستوى صلاح مع ليفربول، لم يكن الأمر مفاجئ بالشكل الذي ظهر به هذا الموسم، لأنه ظهر بشكل مميز مع روما في الكالتشيو".