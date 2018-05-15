أمريكا تعرقل قرارا للأمم المتحدة يطالب بالتحقيق فى جرائم القتل الإسرائيلية بغزة

حجبت الولايات المتحدة، بيان مجلس الأمن الدولى، اليوم والذي دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، فر قتل الاحتلال الإسرائيلى للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة أمس.

وأعرب البيان الذى صاغته الكويت، قبل جلسة الثلاثاء عن الغضب والحزن لوفاة 61 شخصاً على الأقل خلال مظاهرات احتجاج على افتتاح السفارة الأمريكية لدى الاحتلال في القدس.

كما طالبت جميع الدول بالامتثال لقرار مجلس الأمن الذي مضى عليه عقود، والذى يدعو إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة، وفقاً لصحيفة اندبندنت.