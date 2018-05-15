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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2018\5\15 بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:41 م
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2018\5\15 بمحافظة الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، استقرارا حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 23 جنيه، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 28 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 26 جنيه، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 29 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.
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