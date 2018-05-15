خالد جلال سابع مدرب يتوج بكأس مصر مع الزمالك في "الألفية الثالثة"..هل ينجو من "الفخ"؟





وأصبح "خالد جلال" سابع مدرب يحقق لقب كأس مصر مع الزمالك في "الألفية الثالثة".







ونجح الزمالك في الوصول لنهائي كأس مصر 10 مرات خلال "الألفية الثالثة"، حقق اللقب 7 مرات أخرها اليوم بقيادة "خالد جلال"، وفشل 3 مرات مع (كاجودا – حسن شحاتة – هنري ميشيل).





أول مدرب نجح في قيادة الزمالك نحو التتويج بلقب كأس مصر في "الألفية الثالثة" كان محمود سعد المدير الفني الحالي للإتحاد المصري لكرة القدم عام 2002، حيث أسندت الإدارة إليه قيادة الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل الألماني أوتوفيستر واستطاع التتويج باللقب علي حساب بلدية المحلة بهدف دون رد.





أما المدرب الثاني الذي قاد الزمالك للتتويج بكأس مصر في الألفية الثالثة كان الهولندي رود كرول الذي تولي قيادة الفريق عام 2007 واستطاع التتويج باللقب مع الأبيض عام 2008 بالفوز علي إنبي 2/1.





وفي عام 2013 قاد حلمي طولان الزمالك للتتويج بلقب الكأس علي حساب فريق وادي دجلة الذي فاز عليه بثلاثية نظيفة، وفي العام التالي 2014 حصد أحمد حسام "ميدو" اللقب مع الفريق الأبيض بعد الفوز علي سموحة بهدف دون رد.





وفي عام 2015 عاد المدربين الأجانب لقيادة الزمالك نحو لقب كأس مصر مرة أخري، وهذه المرة كان البرتغالي فيريرا الذي قاد الفريق للتتويج باللقب بعد الفوز علي الأهلي في النهائي 2/0، وفي 2016 قاد مؤمن سليمان الزمالك لحصد اللقب مجددًا علي حساب الغريم التقليدي الأهلي بالفوز عليه 3/1.





وعاد الزمالك لحصد لقب الكأس للمرة السادسة والعشرين، والسابعة في "الألفية الثالثة" بقيادة خالد جلال بعدما تغلب علي سموحة 5/4 بركلات الترجيح.





المثير في الأمر أن 5 من المدربين الـستة الذين فازوا بلقب الكأس مع الزمالك في "الألفية الثالثة" قبل خالد جلال رحلوا عن تدريب الزمالك بعد فترة قصيرة من التتويج باللقب المحلي وهم (حلمي طولان – فيريرا – مؤمن سليمان – أحمد حسام ميدو – رود كرول)، بينما استمر محمود سعد فقط وانضم للجهاز الفني للبرازيلي كابرال في قيادة الفريق.





يا تري هل يكتب كأس مصر نهاية مسيرة خالد جلال مع الزمالك سريعًا مثلما حدث مع (كرول وطولان وميدو وفيريرا ومؤمن سليمان) أم يكون اللقب المحلي بداية للمدرب الطموح نحو مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات مع الفارس الأبيض؟

قاد خالد جلال المدير الفني للزمالك فريقه للتتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ26 في تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما فاز الفريق علي نظيره سموحة السكندري 5/4 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.