"الإبراشي" مهنئًا نادي الزمالك على تتويجه بكأس مصر: "ده هيرجع الكورة لطبيعتها"
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:40 م
كساب أحمد
هنأ الإعلام وائل الإبراشي، نادي الزمالك على تتويجه بلقب كأس مصر قائلًا: "مبروك عودة الزمالك للبطولات، لأن ده هو اللي هيرجع الكورة المصرية لطبيعتها".
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن الزمالك كان في حاجة لبطولة وسط الخسائر طيلة السنوات الماضية للعودة من جديد للمنافسة، لافتًا إلى أن وجود فريق واحد يحتكر كل البطولات يصيب الكرة المصرية في مقتل.
وأشار إلى أن ضعف الزمالك يفقد الكرة فكرة المنافسة والمتعة في مشاهدة كرة القدم.
ونجح الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح بنتيجة 54، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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