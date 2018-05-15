مصطفى الفقي: الموقف العربي من القضية الفلسطينية أصبح أجوف
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:38 م
داليا الحسين
أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن الشعب الأمريكي بطبيعته يعشق القوة والموقف العرب من القضية الفلسطينية أصبح أجوف.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية" Mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل نموذج غربي متقدم للأسف ونحن لاندرك ذلك".
وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن القضية الفلسطينية قضية مصرية ارتبطت بتاريخ الشعب المصري، مضيفا: "الشعب المصري معني بهذه القضية لأنها استهلكته على مدار تاريخه".
وتابع: العين العربية تعودت على المشهد الفلسطيني وأصبح أمر معتادا"، لافتا إلى أن الأجيال العربية لديها احتقان وكراهية للاحتلال الإسرائيلي.