بعد نتائج الانتخابات العراقية.. احتجاجات في الموصل.. و"العبادي" يدعو لاتخاذ إجراء عادل بشأن الشكاوي

خرج مئات من المحتجين العراقيون، احتجاجًاعلى نتائج الانتخابات البرلمانية، إلى شوارع مدينة الموصل، بمحافظة نينوى، شمال العراق، فيما مد الزعيم مقتدى الصدر يد التفاوض لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات التشريعية التي أعلن فيها العراقيون رفضهم للطبقة السياسية الحاكمة.

وأعلنت اللجنة العليا المستقلة في العراق، تقدم تحالف "سائرون" بزعامة مقتدي الصدر، فيما تنافس على المرتبة الثانية تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتحالف "النصر" بزعامة العبادي، في اول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق.

كما أعلنت مفوضية الانتخابات، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على المرتبة الاولى في محافظة دهوك، فيما حصل الاتحاد الاسلامي الكردستاني على المرتبة الثانية، كما حل الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة.

وجاء في مؤتمر لمفوضية الانتخابات إن "نتائج الانتخابات في محافظة دهوك اظهرت فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمركز الاول، وجاء الاتحاد الاسلامي الكردستاني في المرتبة الثانية، وجاء الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة، كما جاء حراك الجيل الجديد رابعا، في حين حلت كتلة التغيير بالمركز الخامس، وجاءت الجماعة الاسلامية في المرتبة السادسة، وحل ائتلاف الرافدين سابعا، والمجلس الشعبي السرياني الاشوري ثامنا، وبابليون تاسعا، والحزب الاشتراكي الكردستاني عاشرا".

احتجاجات في "الموصل" على نتائج الانتخابات العراقية

وقال النقيب محمد سيف الدين، في جهاز شرطة نينوى، إن "ناشطين مدنيين ومواطنين خرجوا إلى شوارع الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وهم يرفعون لافتات تندد بنتائج الانتخابات، وتتحدث عن تسجيل حالات تزوير وخروقات في عشرات المراكز الانتخابية ما أدى الى إقصاء مرشحين بارزين في العملية السياسية".

وأضاف "سيف الدين"، أن "المحتجين على نتائج الانتخابات تجمعوا أمام مبنى محافظة نينوى ومجلسها ومكتب انتخابات نينوى في سبيل الضغط على الجهات المسؤولة لإعادة النظر بالنتائج الانتخابية".

وأشار سيف الدين إلى أن "القوات الأمنية تعمل على تأمين المحتجين ومنعهم بالوقت ذاته من التعرض للممتلكات العامة أو الإساءة إلى القانون لمنع حدوث أزمة قد تتطور وتؤدي الى مشاكل عدة".

العبادي يدعو المفوضية لاتخاذ اجراء عادل بشأن الشكاوي

وردًا على ذلك، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ "اجراء عادل" بشأن الشكاوى الانتخابية.

وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي: "ندعو المفوضية لاتخاذ اجراء عادل بشأن الشكاوى الانتخابية"، واعتبر أن حل مشكلة نتائج الانتخابات في محافظة كركوك يكمن في اعادة العد والفرز.

مرحلة الصفقات لتشكيل ائتلاف حكومي

مد الزعيم مقتدى الصدر يد التفاوض لتشكيل ائتلاف حكومى بعد الانتخابات التشريعية التى أعلن فيها العراقيون رفضهم للطبقة السياسية الحاكمة.

فمع عزوف غير مسبوق وتصدر لائحتين مناهضتين للتركيبة السياسية النتائج، بعث العراقيون برسالة واضحة لسياسييهم الذين لم يتغيروا منذ سقوط نظام صدام حسين قبل 15 عاما، حيث لم يتوان الناخبون عن المطالبة بـ"التغيير" وب"وجوه جديدة" فى السلطة.