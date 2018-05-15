محمد عنتر: تتويج الزمالك بالبطولات "طبيعي"
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:33 م
علاء خليف
عبر محمد عنتر لاعب الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر علي حساب سموحة.
وقال "عنرت" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " تتويج الزمالك بالبطولات شيئ "طبيعي" ".
وأضاف: "الزمالك قدم أداء جيد جدًا أمام سموحة ونجح في تحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة".
وتابع: " الجمهور اللي حضر النهاردة مينفعش كان يعود حزينًا".
وأردف: " كل البطولات في الفترة القادمة للزمالك..وأهدي لقب الكأس لوالدي ووالدتي وأخواتي".
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