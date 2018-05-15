ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد عنتر: تتويج الزمالك بالبطولات "طبيعي"

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:33 م
محمد عنتر: تتويج الزمالك بالبطولات طبيعي
طباعة
علاء خليف
 

عبر محمد عنتر لاعب الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر علي حساب سموحة.


وقال "عنرت" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " تتويج الزمالك بالبطولات شيئ "طبيعي" ".


وأضاف: "الزمالك قدم أداء جيد جدًا أمام سموحة ونجح في تحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة".


وتابع: " الجمهور اللي حضر النهاردة مينفعش كان يعود حزينًا".


وأردف: " كل البطولات في الفترة القادمة للزمالك..وأهدي لقب الكأس لوالدي ووالدتي وأخواتي".

المزيد عن: لقب كأس مصر كورة عنتر رياضة الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
2
x
12:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
جوانجزو إيفرجراند - الصين
2
x
14:00
2
تيانجين غوانجيان - الصين
الدحيل - قطر
4
x
17:30
1
العين - الإمارات
استقلال طهران - إيران
3
x
18:15
1
ذوب آهن اصفهان - إيران
كأس الإتحاد الآسيوي
العهد - لبنان
2
x
14:00
2
القوة الجوية - العراق
دوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى - أوغندا
2
x
15:00
0
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
4
x
21:00
1
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
0
x
21:00
2
مازيمبي - جمهورية الكونجو
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
0
x
21:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الوداد الرياضي - المغرب
3
x
21:00
0
توغو بور - توجو
كأس مصر
سموحة
1
x
19:00
1
الزمالك
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
2
x
19:30
0
اليونان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/15/2018 10:50:02 PM