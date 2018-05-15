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أوباما: الكأس تعويض لجمهور الزمالك.. وهذا سبب تألقي في المباريات الأخيرة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:31 م
أوباما: الكأس تعويض لجمهور الزمالك.. وهذا سبب تألقي في المباريات الأخيرة
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علاء خليف
 


عبر يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر علي حساب سموحة.

 

وقال "أوباما" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " الحمد لله علي الفوز والتتويج بلقب الكأس والأداء الرجولي أمام سموحة واللعب حتي اللحظات الأخيرة في المباراة".

 

وأضاف: " تعاهدنا قبل اللقاء علي حصد لقب الكأس من أجل اسعاد جماهير الزمالك اللي تعبت معانا هذا الموسم".

 

وتابع: "الكأس تعويض لجماهير الزمالك بعد الموسم السيئ للفريق في الدوري".

 

وأردف: " المشاركة باستمرار سر تألقي مع الزمالك في الفترة الاخيرة، وخالد جلال أضاف لي ولجميع اللاعبين الثقة والذي كنا نفتقدها في الفترة الماضية، واستطعت بمشاركة زملائي في تحقيق لقب كأس مصر واسعاد الجمهور".

 

وواصل: " ان شاء بطولة كأس مصر ستكون حافز قوي للاعبين من أجل حصد مزيد من البطولات".

 

وأتم: "أهدي لقب كأس مصر لروح والدتي".

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