قاهر الأهلي.. 10 معلومات لا تعرفها عن كامبالا سيتي الأوغندي

يعيش النادي الأهلي، حالة من الافتقار إلى الإنجازات خلال الفترة الحالية، والتي اختتمها اليوم الثلاثاء، بخسارته أمام كامبالا سيتي، خلال منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتجمد رصيد القلعة الحمراء عند المركز الثاني بنقطة واحدة في المجموعة الأولى، بعد فوز الفريق الأوغندي عليه، بهدفين نظيفين دون رد، وهو ما يعد تراجعًا كبيرًا في مسيرة الأهلي، وتهديدًا كبيرًا لتاريخه المحفوف بالبطولات الكروية.

وفي هذا الصدد، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن تاريخ كامبالا سيتي الكروي، بعدما تمكن من الإطاحة بالفريق الأحمر، خلال السطور التالية.

1- يعد نادي كامبالا سيتي، هو فريق كرة قدم أوغندي، تم تأسيسه عام 1963 على يد الراحل صموئيل وامالا، الذي كان يعمل رئيسًا لقسم أعمال الصرف الصحي في المدينة.

2- سمي النادي بكامبالا سيتي، نسبة إلى المدينة التي ينتمي إليها، والتي تعد من أكبر المدن، بالإضافة إلى كونها تمثل العاصمة الأوغندية.

3- يتولى مايك هيلاري موتيبي، المدرب الأوغندي، قيادة الفريق منذ يناير من العام الماضي، فيما يتمثل أبرز لاعبي الفريق في فينسنت كايزي الجناح الأيمن، والذي شارك مع المنتخب في 28 مباراة، بالإضافة إلى المهاجم ديريك نيسمبابي والذي شارك مع الفريق في 3 مباريات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- بدأ مشوار الفريق الأوغندي الكروي، عام 1965، بعدما انضم النادي إلى دوري الدرجة الثالثة، ثم ظهر لأول مرة في الدوري الوطني واحتل المركز الثاني في الموسم الأول له، عام 1974

5- حقق كمبالا سيتي، الفوز بلقب بطولة دوري السوبر الأوغندي 11 مرة، كان أولها منذ عام 1976 وآخرها كان العام الماضي، كما تمكن الفريق من تحقيق بطولة كأس أوغندا 8 مرات في تاريخه كان أولها عام 1979 وآخرها 2004.

6- حصد الفريق الأوغندي لقب كأس سيكافا للأندية مرة واحدة، عام 1978.

7- شارك 3 بطولات في الدوري الإفريقي، في الدور الأول عام 1998 والدور الثاني عام2009 والدور الأول في بطولة عام 2014.

8- أما في كأس إفريقيا للأندية البطلة، فشارك 6 بطولات اولها كان عام 1977 وآخرها عام 1992.

9- تعددت مشاركات الفريق الأوغندي في البطولات الإفريقية، حيث شارك في كأس الاتحاد الأفريقي 4 مرات بداية من 1995 وآخرها 2002.

10- مثل الفريق الأوغندي بلاده، في 7 نسخ من بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، كانت بدايتها عام 1980 وآخرها منذ عام 1994.