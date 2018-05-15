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المنتخب الوطني يفوز على نظيره اليوناني بهدفين مقابل هدف

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:27 م
المنتخب الوطني يفوز على نظيره اليوناني بهدفين مقابل هدف
أرشيفية
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استطاع المنتخب الوطني من الفوز على نظيره اليوناني، في المباراة الودية، التي جمعتهم مساء اليوم، على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية، في إسبانيا ضمن استعدادات نهائيات كأس العالم بروسيا 2018م.

وفاز الأخضر، على نظيره اليوناني بهدفين مقابل هدف، حيث سجل سالم الدوسري الهدف الأول وتمكن محمد كنو من تسجيل هدفه الدولي، رقم 1 ليكون الهدف الثاني للأخضر، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

المزيد عن: هدف اليونان المنتحخب الوطنى المبارة إشبيلية
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