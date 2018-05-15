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"وزير التموين" يكشف أسعار ومكونات شنطة رمضان (فيديو)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:29 م
وزير التموين يكشف أسعار ومكونات شنطة رمضان (فيديو)
على المصيلحى وزير التموين
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جهاد جمال
 
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار ومكونات شنطة رمضان التي طرحتها الوزراة بمعارضها. 

وتابع المصيلحي خلال حواره المذاع عبر فضائية الحياة مساء الثلاثاء، أن أسعار الشنط تبدأ من 50 لـ 110 جنيه. 

وقال وزير التموين أن الشنطة تتكون من "أرز، وزيت، وسكر، ومكرونة، وسمن، وبلح"، مشيرًا أن هذه المكونات سعرها لا يتجاوز الـ 50 جنيه، موضحًا أن أعلى سعر لبيع السكر هو الـ 8.5 جنيهات.
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