خالد جلال: كأس مصر بـ 3 بطولات





صرح خالد جلال المدير الفني للزمالك عقب التتويج بكأس مصر على حساب سموحة بأن هذه البطولة ب 3 بطولات، كأس مصر والكونفدرالية وكأس السوبر.





وقال جلال في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"الجمهور هو نجم المباراة الأول وتحملنا وكنا على قدر المسئولية اليوم".





وأضاف :"أضعنا الكثير من الهجمات في الشوط الأول الذي كنا نسيطر عليه والشوط الثاني كان عصيبا لأن لاغبو سموحة كانوا يضيعون الوقت وهدفنا فيه كان قاتل وتوجنا بالبطولة لأننا تعبنا كثيراً ونستحق الفوز باللقب".





واختتم جلال تصريحاته قائلاً :"البطولة دي ب 3 بطولات، كأس مصر وكونفدرالية وكأس السوبر".