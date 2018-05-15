بيكرمان يعلن قائمة كولومبيا المبدئية لكأس العالم 2018

أعلن الأرجنتيني خوسيه بيكرمان مدرب منتخب كولومبيا تشكيلته الأوليّة المؤلفة من 35 لاعباً في كأس العالم روسيا 2018، وجاء على رأسها الهداف راداميل فالكاو وصانع اللعب خاميس رودريغيز.

وسيقوم بيكرمان بتقليص اللائحة إلى 23 بتاريخ 4 حزيران/يونيو المقبل.

وستكون المشاركة الأولى لفالكاو في النهائيات العالمية بعد غيابه عن مونديال البرازيل 2014 لاصابة في الرباط الصليبي في صفوف فريقه موناكو الفرنسي.

وسيشكل فالكاو إلى جانب رودريغيز هداف مونديال البرازيل برصيد 6 أهداف، ثنائياً خطيراً تهابه خطوط دفاع المنتخبات المنافسة.

وتخوض كولومبيا مباراة ودية ضد مصر في الأول من حزيران/يونيو المقبل في إيطاليا في آخر استعداداتها للمونديال.

وتلعب كولومبيا في النهائيات في مجموعة تضم بولندا والسنغال واليابان.

تشكيلة كولومبيا:

- لحراسة المرمى: دافيد اوسبينا (أرسنال الإنكليزي)، كاميلو فارغاس (ديبورتيفو كالي)، إيفان اربوليدا (بانفيلد الأرجنتيني)، خوسيه فرناندو كوادرادو (اونسي كالداس).

- للدفاع: ييري مينا (برشلونة الإسباني)، سانتياغو ارياس (آيندهوفن الهولندي)، دافينسون سانشيس (توتنهام الإنكليزي)، فريد دياس (أولمبيا الباراغوياني)، برناردو اسبينوسا (جيرونا الإسباني)، فرانك فابرا (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، ستيفان ميدينا (مونتيري المكسيكي)، يوهان موخيكا (جيرونا الإسباني)، اوسكار موريو (باتشوكا المكسيكي)، ويليام تيسيو (ليون المكسيكي)، كريستيان ساباتا (ميلان الإيطالي).

- للوسط: خاميس رودريغيز (بايرن ميونيخ الألماني)، خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بلايت الأرجنتيني)، ابل اغيلار (ديبورتيفو كالي)، ويلمار باريوس (بوكا جونيورز الارجنتيني)، ادوين كاردونا (بوكا جونيورز الارجنتيني)، ييمي شارا (جونيور)، خوان كوادرادو (يوفنتوس الايطالي)، غوستافو كويار (فلامنغو البرازيلي)، جيفرسون ليما (ليفانتي الاسباني)، جيوفاني مورينو (شنغهاي شينهوا الصيني)، سيباستيان بيريز (بوكا جونيورز الارجنتيني)، كارلوس سانشيس (اسبانيول الاسباني)، ماتيوس اوريبي (اميركا المكسيكي).

- للهجوم: كارلوس باكا (فياريال الاسباني)، لويس فرناندو مورييل (إشبيلية الإسباني)، ميغيل بورخا (بالميراس البرازيلي)، تيوفيلو غوتييريز (جونيور)، خوسيه ايسكييردو (برايتون الإنكليزي) دوفان ساباتا (سمبدوريا الإيطالي)، راداميل فالكاو (موناكو الفرنسي).