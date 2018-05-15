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محمد علي رزق: أحببت تغيير ملامح شخصية "عزيز" في "الأب الروحي 2" (فيديو)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 10:18 م
محمد علي رزق: أحببت تغيير ملامح شخصية عزيز في الأب الروحي 2 (فيديو)
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للحديث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

 

وكان من بين الفنانين المشاركين في الندوة، الفنان محمد علي رزق، والذي يجسد شخصية "عزيز" في أحداث العمل، حيث أكد أنه أحب شخصية "عزيز" في الجزء الثاني أكثر من الجزء الأول وذلك بعد التغييرات التي طرأت على الشخصية حيث أصبح مسئول وجاد فظهرت الشخصية أكثر.

 

كما أوضح رزق، أن الحكم على نجاح الجزء الثاني حاليًا ظلم إلى أن تنتهي أحداثه بالكامل وهو في أيدي الجمهور، ولا يوجد مشهد صعب بالنسبة لي الصعب هو أن حالة شخصية "عزيز" تغيرت بالكامل فاحتاجت إلى مجهود مضاعف.


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