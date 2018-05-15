"الشعراوي" يشهد احتفالات الأقباط بدير القديسة دميانة (صور)

إستقبل الأنبا بشوى مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة، محمد فريد الشيوى رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس. محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى للمشاركة فى إحتفالات مولد القديسة دميانة.



ورافق المحافظ في الزيارة اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشيخ سيد الجنيدى رئيس لامنطقة الأزهرية بالدقهلية، اللواء محمد علوان رئيس جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وتفقد "الشعراوى" والوفد المرافق له الكنيسة الاثريه القديمه داخل دير القديسة دميانة والمزارات القبطيه وقبر القديسه دميانه والاربعين عذراء.