الشرطة الأوكرانية تداعم مكاتب "روسيا اليوم" فى كييف

داهم جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الثلاثاء، مكاتب قناة "روسيا اليوم" ووكالة "ريا نوفوستي" الروسيتين في كييف، وأوقف صحفياً بتهمة الخيانة، ما أثار غضب موسكو التي توعدت بالرد.





وتأتي المداهمة في ظل علاقات متوترة بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم، واتهامها بدعم متمردين في شرق أوكرانيا في نزاع خلف نحو 10 آلاف ضحية.





وتزامنت المداهمة والتوقيف مع تدشين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسراً ضخماً، يوفر أول طريق بين القرم وروسيا.





وقالت المتحدثة باسم جهاز الأمن الأوكراني إولينا غويتليانسكا إن وسائل الإعلام الروسية تُستخدم "في حرب متعددة الأشكال على أوكرانيا".





وفي وقت سابق، اعتقل مراسل ريا نوفوستي، كيريلو فيشينسكي قرب منزله في كييف، وهو مواطن أوكراني يحمل جواز سفر روسي منذ 2015.





وقال ممثل مكتب المدعي العام إيغور بونوشوفني للصحافيين: "حالياً، الوصف الأولي للجريمة الجنائية، التي ارتكبها الصحافي، هي الخيانة".





واتهم نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني فيكتور كونونينكو الصحافي بالسفر إلى القرم في 2014 لإعداد تقارير "تخريبية" قبل التعاون مع المجموعات الانفصالية في شرق أوكرانيا.





وقال كونونينكو إن الصحافي الموقوف حصل بموجب قرار من بوتين على وسامٍ "من أجل عودة القرم" تقديراً لعمله الصحافي.