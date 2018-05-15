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حسن الرداد بـ20 شخصية مختلفة في رمضان (صور)

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:12 م
حسن الرداد بـ20 شخصية مختلفة في رمضان (صور)
حسن الرداد
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أحمد رمضان متولي
 

بدأ الفنان حسن الرداد فى مغازلة جمهوره بنشر صور من الشخصيات التى يجسدها فى مسلسل "عزمى وأشجان" المقرر عرضة خلال شهر رمضان المقبل.

 

ونشر الرداد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وإنستجرام صور لبعض الشخصيات التى تقمصها خلال المسلسل كنوع من التشويق للجمهور، والتى سرعان ما جاءت بردود أفعال مشجعه من جمهور الرداد الذى عبر عن إعجابه الشديد باحترافية الفنان حسن الرداد فى تقمص تلك الشخصيات، والتى لم يعرفوه فيها، كما أشاد الجمهور بالماكيير الذى أخفى معالم الشباب وأظهره فى لوك رجل عجوز مرة ورجل ثمين مرة  أخرى.

 

 ويظهر الفنان حسن الرداد يوميا فى رمضان المقبل بأكثر من 20 شخصية مختلفة من خلال مسلسل "عزمى وأشجان" الذى أوشك على الإنتهاء من تصويره، والذى تشاركه البطولة فيه الفنانة إيمى سمير غانم , حيث تدور أحداث المسلسل حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

 

ويشارك فى بطولة المسلسل الفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، أحمد سلطان، تأليف أحمد محي ومحمد المحمدى ومن إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.

حسن الرداد بـ20 شخصية مختلفة في رمضان (صور)
حسن الرداد بـ20 شخصية مختلفة في رمضان (صور)
حسن الرداد بـ20 شخصية مختلفة في رمضان (صور)
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