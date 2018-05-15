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تعرف على أسباب اعتزام رئيس "تيسلا" الأمريكية إجراء تغييرات جذرية بالشركة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:16 م
تعرف على أسباب اعتزام رئيس تيسلا الأمريكية إجراء تغييرات جذرية بالشركة
تيسلا
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أعلن المستثمر الأمريكي "دونالد ماسك" رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية "تيسلا"، خطة إعادة هيكلة كبرى للشركة التي تكافح من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة لإنتاجها من السيارة "موديل 3" الكهربائية.

ونشر موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" الاقتصادية الأمريكية مساء أمس الاثنين مذكرة داخلية لشركة "تيسلا" قال فيها "ماسك" لموظفي الشركة إنها تعتزم إجراء " تغيير جذري" على هيكلها في الوقت الذي تعمل فيه على تحسين أنماط الاتصالات والتخلص من الأنشطة "غير الحيوية" لنجاحها.

وأضاف في المذكرة التي حصلت شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية على نسخة منها أنه "لضمان استعداد تيسلا جيدا للمستقبل، فنحن نجري عملية هيكلة داخل شركتنا".

وأضاف "تيسلا" أن الشركة "ستواصل التوظيف السريع لاحتياجاتها من العمال الذين يعملون بالساعة او براتب شهري لدعم إنتاج السيارة موديل 3 وتطوير الإنتاج في المستقبل".

كانت رسالة بريد إلكتروني لرئيس "تيسلا" قد تسربت إلى وسائل الإعلام في الشهر الماضي قد أشارت إلى اعتزامها تعيين مئات العمال لزيادة إنتاج السيارة "موديل 3".

وتعد السيارة "موديل 3" عنصرا أساسيا في جهودها لتحقيق الإيرادات اللازم لصرف توزيعات نقدية للمستثمرين وتمويل مشروعاتها لتطوير المزيد من السيارات الكهربائية.

يذكر أن "تيسلا" لديها طلبيات لشراء حوالي 400 ألف سيارة من الطراز "موديل 3" الصالون الفارهة والمتوقع أن يكون سعرها حوالي 35 ألف دولار.
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