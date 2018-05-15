محيي عبيد: هناك أيادي خفية تسعى لتدمير نقابة الصيادلة (فيديو)

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه بدأ وسيتسمر في تطهير النقابة من الأعضاء المتأمرين على جموع صيادلة مصر، لافتًا إلى أن هناك صيدلي تلاعب بصيدليات مصر، وأطلق عليه عنتيل الصيادلة، وهناك أيادي خفية كانت تسعى لتدمير النقابة مثل سلاسل الصيدليات الشهيرة.





وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن قانون النقابة يمنع الصيدلي من امتلاك أكثر من صيدليتين وإدارة واحدة فقط، وهذه المؤامرات لإزاحة النقيب، وهذا السيناريو تكرر مع النقيب السابق، حيث تم كسر بابه وسرقة وتغيير الأختام، وتم إتهام النقيب السابق بالفساد.





وتابع، أنه لايقبل أن يستمر هذا المسلسل الهزيل الذي يهدف لإضعاف النقابة والتى هدفها الوحيد توفير علاج آمن للمريض، ومحاربة رؤوس الأموال الفاسدة.





هذا وأغلق أفراد الأمن الخاص العاملون بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بوسط القاهرة، أبواب المقر ومنعوا أعضاء النقابات الأربع، الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والبيطريين، من الدخول.



