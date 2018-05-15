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أحمد فتحي مذيعًا لأول مرة على إينرجي في رمضان

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:08 م
أحمد فتحي مذيعًا لأول مرة على إينرجي في رمضان
أحمد فتحي
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أحمد رمضان متولي
 

كشف راديو اينرجي عن عدد من برامجه المتميزة والتي سيبثها خلال شهر رمضان الكريم، والتي تشمل عدد كبير من البرامج والمسابقات التفاعلية من الجمهور، إنطلاقاً من شعاره "رمضان محتاج اينرجي مش دراما".

 

ومن مفاجآت المحطة تقديم الفنان أحمد فتحي لأول مرة كمذيع من خلال برنامج درامي عبر أثير 92.1 يحمل اسم" رحلتي من كفر أبوشمال للمونديال"، ويقوم فتحي فيه بدور قروي ينقل من خلال برنامجه استعدادات الجمهور المصري للمونديال قبل 30 يوم من بدء فعالياته في روسيا، البرنامج سيكون من  وجهة نظر الإعلامي الظافر عمرو حفيد الجد صاحب أول ضربة ركنية مصرية والتي كانت في مونديال 1934، وخلال البرنامج سيتم استعراض أجواء استقبال المصريين لكأس العالم ومشاركة المنتخب الوطني .

 

كما تنضم الشيف أميرة شنب  لأسرة إينرجي في رمضان من خلال برنامج "سفرة جاهزة"، والذي سيقدم على مدار الشهر العديد من أشهي الوصفات الرمضانية كما سيتم نشر الوصفة مصورة على صفحة فيسبوك الخاصة بالإذاعة، وتتحدث شنب في برنامجها أيضا عن أحد صيحات ديكورات المنازل والإيتيكيت.

 

أما برنامج "جوز مشاهير" فتقوم فكرته على استضافة فنانين متزوجين، على أن يوجه كل فنان سؤال لزوجته والعكس ومن أبرز نجوم حلقات "جوز مشاهير" مي كساب وزوجها أوكا، وروجينا وأشرف زكي، وبالتزامن مع أجواء كأس العالم، ومشاركة المنتخب الوطني به، يأتي برنامج "صدة ردة"  وهو برنامج حواري فني يومي مع عدد من نجوم مصر والوطن العربي منهم نيللي كريم، هند صبري، حورية فرغلي، أروي جودة، بسمة، البرنامج الذي سيبث على مدار ساعة كاملة، سيجرى حوار مع النجم بمصطلحات كروية وبشكل جديد ومختلف للجمهور.


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