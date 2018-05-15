"النجار": الله سيحاسب المسلمين على تقصيرهم في القضية الفلسطينية

أوضح الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن اختلاف أول يوم في شهر رمضان بين بعض الدول اختلاف هين، ولا يفسد للود قضية؛ لأنه متعلق برؤية هلال رمضان.



وعلق "النجار"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "LTC" مساء الثلاثاء، على ضرب الإسرائيليين للفلسطينيين في هذا الوقت، قائلًا: "يعتمدون التحقير من شأن المسلمين والدين الإسلامي في المناسبات الدينية، حتى ينشغل المسلمون في الحدث ويهملون المناسبات الدينية".



وتابع: "الإسرائيليون يتعاملون مع العرب تعامل الإنسان مع الأشياء؛ أي يتصرفوا معه كما يتصرفوا مع الأشياء وليس الأشخاص"، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب المسلمين على تقصيرهم في القضية الفلسطينية، وعدم التوحد والاعتصام بحبل الله في مواجهة العدو، مشيدًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى مصر، وحمى الأمة العربية، مؤكدًا أن التاريخ سيذكره بأحرف من نور.

